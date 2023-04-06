Шестилетний мальчик дважды выстрелил в учительницу и избежал наказания

Mirror: ранивший учительницу из пистолета шестилетний мальчик из США избежал обвинений

Молодая американская учительница подала иск против школьного совета, после того как один из учеников выстрелил в нее во время урока. Как сообщает Mirror, подстреленная женщина требует от городского школьного совета многомиллионной компенсации.

25-летняя Эбби Цвернер из города Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, США, была в срочном порядке госпитализирована с огнестрельными ранениями груди и руки 6 января 2022 года, после того как один из ее учеников дважды выстрелил в нее. Женщине сделали четыре операции, которые потребовали длительной реабилитации. Ранивший Цвернер мальчик использовал пистолет матери, который, по данным полиции, был приобретен легально. Адвокат семьи сообщил суду, что оружие хранилось на полке, запертой на замок. Пока неизвестно, как именно шестилетний ребенок смог до него добраться. Малолетний преступник при этом избежал обвинений в уголовном преступлении и наказания.

Юристы Цвернер подали к школьному совету Ньюпорт-Ньюс и некоторым членам школьной администрации судебный иск с требованием компенсации в размере 40 миллионов долларов, которая покроет «ущерб в виде полученных травм, психологического и физического дискомфорта, потерянных сережек и других проблем».

Сразу после инцидента один из чиновников школьного совета — суперинтендант Джордж Паркер, который упоминается в иске, — был уволен. Заместитель директора школы Ричнек, где произошла стрельба, ушел со своего поста. По итогам произошедшего совет принял решение установить в школах рамки металлодетекторов.

При этом устроивший стрельбу шестилетний мальчик, по словам юристов, имел «историю проявления насилия в отношении других людей» дома и в школе. Например, в 2022 году он попытался задушить воспитательницу детского сада.

Ответчики знали, что мальчик агрессивно и с применением физической силы нападает на взрослых и детей, если считает, что кто-то ему мешает, и проявляет агрессию не только в школе. Однако, несмотря на это, меньше чем через год после инцидента с удушением ребенку было позволено продолжить учебу в школе Ричнек и поступить в первый класс.

У мальчика было особое расписание из-за того, что на переменах он бегал за одноклассниками и бил их ремнем, а также использовал нецензурные выражения в отношении учителей. По его условиям, во время учебного дня ребенка должен был сопровождать один из родителей. Жалобы от преподавателей регулярно поступали школьной администрации, однако никаких дополнительных мер предпринято не было. Родители мальчика при этом отказывались помещать его в класс для детей с поведенческими отклонениями, несмотря на очевидные проблемы.

В марте 2023 года прокурор Ньюпорт Ньюс Говард Гвинн сообщил, что мальчику не будут предъявлены официальные обвинения, потому что он не понимает, что такое судебная система и уголовная ответственность. Прокуратуре еще предстоит решить, будет ли штат выдвигать обвинения против его родителей.

Ранее сообщалось о девочке из США, которая выстрелила из пистолета в свою бабушку. Ребенок нашел оружие на заднем сиденье автомобиля и случайно нажал на курок.