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08:08, 4 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР констатировали уменьшение западной техники у ВСУ

Марочко: у ВСУ стало меньше западной техники на краснолиманском направлении

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко констатировал уменьшение западной техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

«Отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и снижению использования украинскими боевиками поставляемого западом "ленд-лиза"», — заявил Марочко. По его словам, такие выводы можно сделать из результатов объективного контроля линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.

Помимо этого, западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры выведены с некоторых украинских позиций второй и третьей линии обороны, добавил Марочко.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что за неделю российские солдаты отразили более 50 атак ВСУ на луганском направлении.

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    Марина Совина
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