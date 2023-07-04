В СПЧ отреагировали на нападение на журналистку и адвоката в Чечне

Член СПЧ Меркачева: расследование нападения на журналистку в интересах властей Чечни

Власти Чечни должны быть в первую очередь заинтересованы в проведении честного и объективного расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«В данном случае в объективности заинтересованы сами власти региона: необходимо показать, что жизнь в Чечне основывается на праве, на котором в принципе зиждется государственный строй и благодаря которому существует общество. Власти должны быть заинтересованы в том, чтобы найти преступников и предать их общественному порицанию», — подчеркнула Меркачева.

Нападение, по словам правозащитницы, должно квалифицироваться сразу по нескольким статьям: истязание, причинение тяжких телесных повреждений, препятствование журналистской деятельности и другие. Нельзя допустить, чтобы все эти тяжкие преступления списали на недоразумения и неприятный инцидент.

Мы знаем, что Милашиной ломали пальцы, что ее обрили, облили зеленкой, нанесли тяжкие повреждения, ее истязали. Все это, повторюсь, относится к правовой основе государства. Эти действия противоречат конституции, это необходимо расследовать Ева Меркачева член СПЧ

Меркачева добавила, что замалчивание этого преступления развяжет руки тем, кто считает возможным применение любых методов воздействия на журналистов.

«Произошедшее, если подняться над ситуацией, — это дискредитация права. Дискредитация чеченского народа, ведь именно там это произошло. От нас требуется не забывать, следить на всех этапах, реагировать, — призвала правозащитница. — Следовало бы передать это дело центральному аппарату СК. Логично было бы, чтобы этим занялся лично [председатель Следственного комитета России] Бастрыкин, выделил группу из Москвы».

Ранее издание Baza сообщило, что неизвестные избили в Чечне Милашину и адвоката Александра Немова. Уточнялось, что Немов и Милашина прибыли в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По словам адвоката, нападение произошло, когда они ехали по дороге из аэропорта в Грозном.

Журналистка Ксения Собчак у себя в Telegram-канале заявила, что Милашина нетранспортабельна и постоянно теряет сознание. «Немов плохо двигается, его обезболили», — добавила она.