Проколовший шею соседу напильником россиянин предстанет перед судом

В ЯНАО перед судом предстанет местный житель, проколовший соседу шею напильником

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа перед судом предстанет 42-летний местный житель, напавший на соседа с надфилем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину обвинили в покушении. По версии следствия, 16 октября 2022 года он в состоянии алкогольного опьянения силой затащил в квартиру проходящего мимо нее юношу и стал угрожать расправой. После этого он ударил потерпевшего кулаком в лицо и напильником — в шею. Молодому человеку удалось вырваться и сбежать.

Экспертиза во время следствия показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении. Дело направлено в суд.

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