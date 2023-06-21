Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:23, 21 июня 2023Силовые структуры

Толкнувшего женщину под автобус россиянина признали невменяемым

В Омске признали невменяемым 35-летнего наркомана, толкнувшего россиянку под автобус

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омске завершилось расследование дела в отношении 35-летнего наркомана, толкнувшего под автобус 47-летнюю россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, уголовное дело готовится к передаче в суд. Там рассмотрят вопрос о применении к обвиняемому медицинских мер, так как судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, уточняют Известия.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Так как водитель «Газели» успел притормозить, оказавшаяся под колесами россиянка выжила. У нее диагностировали сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

После нападения мужчина выдавил свой единственный глаз. При этом первый глаз он выколол себе еще в колонии, где отбывал наказание за распространение наркотиков. Второй глаз спасти не удалось — его удалят хирурги.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин увидел затишье в украинском контрнаступлении
    Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности России
    Путин рассказал о «наколотивших» на Украине сотни танков ВСУ российских войсках
    Стало известно о подготовке встречи Лаврова с главой МИД Катара
    В ЕС предложили покрыть дефицит бюджета Украины с помощью российских активов
    Российские «Лады» и «Варшавянки» предложили модернизировать
    ЕС согласовал 11-й пакет санкций против России
    Тренер посоветовал упражнения для прокачки мышц спины
    Глава ГУР Украины рассказал о покушениях на него
    На Украине предъявили обвинения главе Верховного суда ДНР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.