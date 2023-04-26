Наркоман с одним глазом толкнул россиянку под маршрутку и попал на видео

В Омске одноглазый наркоман толкнул женщину под маршрутку на остановке и попал на видео

В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул под маршрутку 47-летнюю россиянку и попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина подкрадывается к стоящей на остановке женщине, дожидается приближения «Газели» и толкает потерпевшую под колеса, после чего убегает. За ним бежит один из пассажиров.

Как уточнялось ранее, инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Так как водитель «Газели» успел притормозить, оказавшаяся под колесами россиянка выжила. У нее диагностировали сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

Как уточняет РИА Новости, после нападения мужчина выдавил свой единственный глаз. При этом первый глаз он выколол себе еще в колонии, где отбывал наказание за распространение наркотиков. Второй глаз спасти не удалось — его удалят хирурги.

Подозреваемого задержали. Ему грозит новый срок.