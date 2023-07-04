Дачников предостерегли от бросания в компостную кучу ряда продуктов

«БелНовости»: в компостную кучу опасно бросать остатки молочных продуктов

Дачникам не следует бросать в компостную кучу остатки молочных продуктов, а также рыбные и мясные добавки — это способно привести к опасным для здоровья последствиям. От выбрасывания ряда продуктов и предметов владельцев дачных участков предостерегает издание «БелНовости».

Отмечается, что компостная яма не должна превращаться в мусорную, поскольку главная функция компоста — удобрение. Если добавлять туда все что хочется, может получиться отрава. В качестве примера того, что не стоит выбрасывать в компостную кучу, приводятся бумажные газеты и глянцевые журналы, так как в них содержатся вредные химические компоненты.

В число опасных продуктов включили остатки молочных продуктов, рыбные и мясные добавки, приводящие в процессе гниения к развитию вредных микроорганизмов, провоцирующих заболевания растений и людей. Вместо того чтобы выбрасывать больную или зараженную вредителями зеленую массу, следует вынести ее за пределы участка либо сжечь во избежание распространения болезней.

Ранее владельцам дачных участков предложили бороться с улитками с помощью пива.