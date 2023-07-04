Дачникам предложили бороться с улитками с помощью пива

«БелНовости»: бороться с улитками на даче можно с помощью пива

Владельцам дачных участков предложили бороться с улитками с помощью пива и соли. О таком необычном способе стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что улитки наносят вред участку, поедая цветы и плоды растений и оставляя после себя следы слизи. При этом, подчеркнули они, от этих вредителей можно избавиться без использования химических средств.

Для борьбы с улитками специалисты порекомендовали использовать пиво — моллюски его очень любят и не могут устоять перед его запахом. Они предложили разрезать пополам несколько пластиковых бутылок или банок, залить в эти половинки пиво, а затем закопать в землю так, чтобы край бутылки или банки был на уровне поверхности почвы. После этого улитки начнут ползти к пиву, падать в ловушку и тонуть. Эксперты посоветовали менять пиво каждый день либо каждые два дня, чтобы оно не испортилось.

По словам специалистов, другим способом, который поможет избавиться от улиток, служит использование соли, которая является настоящим ядом для улиток, вызывающим обезвоживание и смерть моллюсков. Для этого необходимо либо посыпать солью места, в которых вы видите вредителей или их следы, либо установить солевые «барьеры» вокруг растений, которые требуется защитить. Эксперты напомнили, что соль следует использовать в ограниченном количестве, так как она может повредить почву и корни растений.

В июне дачникам порекомендовали бороться с колорадским жуком с помощью уксуса.