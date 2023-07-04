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18:22, 4 июля 2023Россия

Медведев высказался о влиянии мятежа на отношение к контрактной службе

Медведев заявил, что попытка мятежа не изменила отношение к службе по контракту

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Попытка мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не повлияла на отношение к службе по контракту в зоне спецоперации. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик указал, что «контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства». Медведев добавил, что за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами страны подписали почти 10 тысяч человек.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, продлившихся весь день, Пригожин объявил о возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.

Комментируя действия ЧВК «Вагнер», министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что провокация не повлияла на действия группировок войск. По его словам, российские военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.

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    Алина Гончарова
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