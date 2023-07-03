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12:56, 3 июля 2023Россия

Шойгу впервые высказался о мятеже

Глава Минобороны Шойгу заявил, что планы мятежников провалились из-за действий ВС РФ

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу впервые высказался о мятеже 23-25 июня. Он заявил, что планы дестабилизировать обстановку в стране провалились из-за грамотных действий личного состава Вооруженных сил. Комментарий министра по ситуации приводит РИА Новости.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что провокация не повлияла на действия группировок войск.

Российские военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи, отметил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Благодарю личный состав за добросовестную службу», — подчеркнул министр.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

Позднее глава ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн на российской территории и вернуть их в полевые лагеря. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

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    Анна Щербакова
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