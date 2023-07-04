Врачи приняли редчайший рак у 15-летней девочки за беременность

Metro: врачи в Великобритании приняли рак яичников у 15-летней девочки за беременность

Врачи приняли симптомы редчайшего рака у 15-летней жительницы Великобритании за беременность и обвинили ее во лжи. Об этом сообщает Metro.

В 2019 году Хэлли Поллард несколько недель мучилась от постоянной усталости, болей в спине и трудностях при мочеиспускании. Кроме того, она начала быстро терять вес. Когда мать отвезла девочку в больницу, врачи сделали ей анализы мочи и крови и объявили, что она находится на последнем месяце беременности. «Я знала, что не беременна. Мне было всего 15, и я понимала, что это невозможно», — рассказала Поллард в интервью Metro.

Несмотря на то что врачи пытались обвинить девочку во лжи и призывали сознаться в том, что она ведет половую жизнь, мать потребовала сделать ей УЗИ. «Лицо медсестры, делавшей УЗИ, изменилось на глазах. Она ничего нам не сказала», — поделилась воспоминаниями Поллард. Исследование и дальнейшие анализы выявили у юной британки рак яичников в последней стадии со множественными метастазами в легкие.

Девочка перенесла операцию по удалению левого яичника и четыре курса химиотерапии. Она призналась, что очень тяжело перенесла потерю волос и другие изменения внешности из-за лечения, но все это время ее поддерживали семья и друзья. В итоге Поллард провела в клинике восемь месяцев, выписалась в сентябре 2019 года и с тех пор ее болезнь находится в ремиссии.

Сейчас британка старается рассказать как можно большему количеству людей о своем опыте, чтобы помочь женщинам, попавшим в такую же ситуацию. «Всегда прислушивайтесь к себе. Если вы чувствуете, что что-то не так — не успокаивайтесь, пока не получите всех необходимых ответов», — дала совет она.

Metro уточняет, что рак яичников крайне редко встречается у подростков. При этом при некоторых его формах в организме начинает вырабатываться хорионический гонадотропин человека — гормон, который в норме присутствует только в крови и моче беременных. Из-за этого у больных женщин бывает ложноположительный результат при тестах на беременность.

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