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15:02, 4 июля 2023Путешествия

Истерика туристки из-за воображаемого пассажира в самолете завирусилась в сети

Daily Mail: туристка увидела в самолете воображаемого пассажира и устроила истерику

Туристка увидела на борту самолета American Airlines из Далласа в Форт-Уэрт воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. Опубликованный в TikTok ролик, на который обратило внимание издание Daily Mail, завирусился в сети.

На размещенных кадрах американка ходит по проходу между креслами и кричит: «Говорю вам, я схожу с ума, и есть причина, по которой я схожу с ума. Каждый может либо поверить в это, либо нет».

Затем пассажирка указывает пальцем на заднюю часть самолета и произносит: «Мне наплевать, но я говорю вам прямо сейчас — этот ублюдок сзади ненастоящий!» После этого она добавляет, что ее попутчики могут сесть в этот самолет и «умереть вместе с ними», но она этого делать не собирается, и уходит. Что конкретно имела в виду туристка, не уточняется.

Пользователь TikTok под ником @texaskansasnnn заявил, что из-за этого инцидента его рейс задержали на три часа. Он также сообщил, что женщина «почему-то не была арестована и прошла через службу безопасности после того, как все пассажиры вынуждены были покинуть самолет».

Оригинальное видео набрало более 20 тысяч просмотров, а после того, как его репостнули под популярным хэштегом #drunkonaplane, эта цифра возросла до трех миллионов.

Ранее самолет American Airlines совершил вынужденную посадку из-за истерики одной из пассажирок рейса, которая призывала попутчиков покаяться в грехах. Сообщается, что инцидент произошел во время полета на рейсе МайамиЛос-Анджелес. По словам очевидцев, одна из пассажирок внезапно начала вести себя агрессивно: сначала женщина ругалась с бортпроводниками, а затем стала запугивать попутчиков, громко выкрикивая фразы «Мы все умрем!», «Покайтесь!» и «Искупление грядет!»

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    Марина Черняк
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