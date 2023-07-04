В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ, пострадавших нет

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвуют 30 человек и девять единиц техники.

В Telegram-канале МЧС России сообщается, что огнем охвачено 2,3 тысячи квадратных метра. Уточняется, что угроза распространения огня на соседние здания снята.

Ранее крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня». По информации пресс-службы областного главка МЧС России, загорелось складское помещение.