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21:49, 4 июля 2023Россия

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ, пострадавших нет

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвуют 30 человек и девять единиц техники.

В Telegram-канале МЧС России сообщается, что огнем охвачено 2,3 тысячи квадратных метра. Уточняется, что угроза распространения огня на соседние здания снята.

Ранее крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня». По информации пресс-службы областного главка МЧС России, загорелось складское помещение.

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    Марина Совина
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