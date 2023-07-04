Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, в которой признала частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что действия ЧВК «Вагнер» «могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям».

Резолюция призывает страны ОБСЕ использовать все внутренние и международные инструменты, включая те, которые предназначены для противостояния терроризму, «чтобы противодействовать вредоносному присутствию ЧВК "Вагнер"».

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера выразил опасения, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей. Угрозу безопасности Севера связал с количеством бойцов группировки.