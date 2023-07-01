В Польше выразили опасения из-за нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Глава Бюро нацбезопасности Польши допустил миграционный кризис из-за ЧВК «Вагнер»

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера выразил опасения, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Об этом сообщает газета Financial Times.

Он допустил такое развитие событий. Угрозу безопасности Севера связал с количеством бойцов группировки.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. В результате ЧВК «Вагнер» согласилась остановить движение колонн техники компании на территории России. В пресс-службе белорусского лидера добавили, что на данный момент стороны имеют «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"».

