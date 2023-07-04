Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:22, 4 июля 2023Путешествия

Многодетной семье пришлось улететь из Турции без отца из-за ошибки туроператора

TourDom: отцу многодетной семьи отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга

Фото: Alejandro Martanez Valez / Globallookpress.com

Многодетной семье пришлось улететь из Турции без отца, потому что ему отказали в посадке на рейс из-за овербукинга. Деталями истории турагент поделился с порталом TourDom.

Уточняется, что семья с тремя детьми из Казани, отдыхавшая в Анталье по пакетному туру, 28 июня планировала вернуться в Россию. Но на стойке регистрации выяснилось, что по ошибке билетов на рейс продали больше, чем было мест в самолете. В итоге мать с детьми улетела домой, а главе семейства предложили сутки ждать в отеле следующего рейса.

Материалы по теме:
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

Турагент добавил, что на следующий день многодетного отца попросили остаться в Турции еще на двое суток, так как свободных мест в самолете снова не оказалось. Между тем в офисе туроператора Fun&Sun, где семья бронировала тур, пояснили, что турист не смог улететь вместе с семьей, потому что на рейс предоставили борт меньшей вместимости.

В сообщении на сайте портала говорится, что многодетные родители планируют писать претензию, но не знают, кому именно ее адресовать. По мнению юриста Игоря Косицына, виноват в этой ситуации туроператор, поскольку авиаперелет входил в состав турпродукта.

Ранее отец-одиночка возмутился высокой стоимостью отдыха для неполных семей и устроил скандал из-за того, что ему пришлось доплатить 900 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) за двух детей. Британец рассказал журналистам, что у турфирмы Jet2 стоимость путевки на побережье Болгарии на взрослого и двух детей выше, чем на двух взрослых и ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о реакции россиян на мятеж ЧВК «Вагнер»

    На Украине депутатам перед заседанием вручили повестки в военкомат

    Стало известно о возращении известного юмориста на ТНТ

    Жену бывшего чеченского судьи приговорили к 5,5 года колонии

    Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

    Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с Джиджи Хадид

    Украина отключила снабжающую Запорожскую АЭС линию электропередачи

    Путин заявил о поддержке Белоруссии по вступлению в ШОС

    Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа Пригожина

    В «Ак Барсе» назвали число строящихся кораблей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости