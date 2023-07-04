Многодетной семье пришлось улететь из Турции без отца из-за ошибки туроператора

TourDom: отцу многодетной семьи отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга

Многодетной семье пришлось улететь из Турции без отца, потому что ему отказали в посадке на рейс из-за овербукинга. Деталями истории турагент поделился с порталом TourDom.

Уточняется, что семья с тремя детьми из Казани, отдыхавшая в Анталье по пакетному туру, 28 июня планировала вернуться в Россию. Но на стойке регистрации выяснилось, что по ошибке билетов на рейс продали больше, чем было мест в самолете. В итоге мать с детьми улетела домой, а главе семейства предложили сутки ждать в отеле следующего рейса.

Турагент добавил, что на следующий день многодетного отца попросили остаться в Турции еще на двое суток, так как свободных мест в самолете снова не оказалось. Между тем в офисе туроператора Fun&Sun, где семья бронировала тур, пояснили, что турист не смог улететь вместе с семьей, потому что на рейс предоставили борт меньшей вместимости.

В сообщении на сайте портала говорится, что многодетные родители планируют писать претензию, но не знают, кому именно ее адресовать. По мнению юриста Игоря Косицына, виноват в этой ситуации туроператор, поскольку авиаперелет входил в состав турпродукта.

Ранее отец-одиночка возмутился высокой стоимостью отдыха для неполных семей и устроил скандал из-за того, что ему пришлось доплатить 900 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) за двух детей. Британец рассказал журналистам, что у турфирмы Jet2 стоимость путевки на побережье Болгарии на взрослого и двух детей выше, чем на двух взрослых и ребенка.