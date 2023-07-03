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20:26, 3 июля 2023Путешествия

Отец-одиночка устроил скандал из-за стоимости путевки для своих детей

Mirror: отец-одиночка возмутился высокой стоимостью отдыха для неполных семей

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Отец-одиночка возмутился высокой стоимостью отдыха для неполных семей и устроил скандал из-за того, что ему пришлось доплатить 900 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) за двух детей. Своей историей он поделился с Mirror.

Британец по имени Уилл рассказал журналистам, что у турфирмы Jet2 стоимость путевки на побережье Болгарии на взрослого и двух детей выше, чем на двух взрослых и ребенка.

«Я не предлагаю вводить специальные тарифы семьям с одним родителем. Я просто предлагаю, чтобы семья из трех человек была семьей из трех человек — они используют одни и те же места в самолете, тот же трансфер и останавливаются в тех же номерах. Поэтому путевки должны стоить одинаково», — пояснил свою позицию отец-одиночка.

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По его словам, семья с двумя родителями может снять двухместный номер, в то время как семье с одним родителем турфирма предлагает только полулюкс за дополнительные 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более 280 тысяч рублей).

Уилл добавил, что он позвонил в туристическую компанию, чтобы решить этот вопрос, но сотрудники службы поддержки не смогли ему помочь. «Я не верю, что Jet2 делает это намеренно. Думаю, в их системе есть сбой, но все, с кем я разговаривал, либо не могут, либо не хотят что-то с этим делать, и родители-одиночки, которые не так бдительны, как я, будут платить больше, чем они должны, даже этого не осознавая», — сказал Уилл.

Ранее мать-одиночка отказалась брать сына с собой в отпуск и вызвала споры среди пользователей сети. 34-летняя британка Хейли рассказала, что оставила сына дома с отцом ради путешествия по Италии. При этом блогерша объяснила, что не считает поездки с детьми «веселыми» и не хочет брать ребенка с собой.

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    Марина Черняк
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