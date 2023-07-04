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02:25, 4 июля 2023Бывший СССР

YouTube удалил канал пародий на Зеленского

YouTube удалил канал пародиста Зеленского Макса Комикадзе

Кадр: страница Макса Комикадзe во «ВКонтакте»

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Макса Комикадзе (настоящее имя Вусал Филимонов), пародирующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом комик сообщил в своем Telegram-канале.

«Да, жалко канал. Почти 500 тысяч человек было подписано», — посетовал пародист. «Ну и я немножко виноват», — добавил он голосом украинского лидера.

На странице канала во «ВКонтакте» Комикадзе пояснил, что канал был удален за некие нарушения правил сообщества без разъяснения причин. Он указал, что считает действия YouTube исключительно политическим шагом. «Он является примером того, что американская корпорация использует свои полномочия для дискриминации мнений и творчества, а ее руководство просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле происходит на Донбассе. Запад не терпит нашей правды, поэтому российский контент им неугоден», — указал он.

Комикадзе получил известность во многом благодаря сотрудничеству с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Впервые ролик с участием двойника Зеленского был выложен на странице политика во «ВКонтакте».

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    Марина Совина
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