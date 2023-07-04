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20:05, 4 июля 2023Силовые структуры

Российский пенсионер устроил стрельбу в банке по просьбе мошенников

На Алтае пенсионер открыл стрельбу в банке по просьбе оформивших на него кредиты аферистов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Алтайском крае 72-летний пенсионер открыл стрельбу в отделении банка по просьбе мошенников. Об этом сообщает издание МК.

Аферисты сначала оформили на пожилого россиянина кредиты на сумму более двух миллионов рублей, а затем сказали пенсионеру, что в обмане виноваты не они, а сотрудники банка, и посоветовали ему прийти в отделение и заставить сотрудников вернуть деньги.

Мужчина взял пневматический пистолет и дважды выстрелил в воздух в офисе банка в Рубцовске. Сотрудники успели вызвать наряд Росгвардии. Пенсионера задержали и возбудили в отношении него дело о разбое.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер спас пенсионерку от мошенников и сохранил ее 115 тысяч рублей.

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    Елизавета Новикова
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