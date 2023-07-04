Гладков показал последствия обстрела Белгородской области со стороны Украины

Губернатор Гладков показал последствия обстрела ВСУ белгородского села Новостроевка-Вторая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия минометного обстрела села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа со стороны Украины. Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.

На фото видно, что снаряд попал прямо в частный жилой дом. В результате сильно повредило крышу, фасад, забор и хозяйственную постройку. Также повреждены линии электропередач и газоснабжения.

Фото: Telegram-канал «Настоящий гладков»

Глава приграничного российского региона уточнил, что в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал. На месте случившегося работают аварийные и оперативные службы.