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16:47, 4 июля 2023Россия

Гладков показал последствия обстрела Белгородской области со стороны Украины

Губернатор Гладков показал последствия обстрела ВСУ белгородского села Новостроевка-Вторая
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия минометного обстрела села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа со стороны Украины. Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.

На фото видно, что снаряд попал прямо в частный жилой дом. В результате сильно повредило крышу, фасад, забор и хозяйственную постройку. Также повреждены линии электропередач и газоснабжения.

Фото: Telegram-канал «Настоящий гладков»

Глава приграничного российского региона уточнил, что в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал. На месте случившегося работают аварийные и оперативные службы.

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    Евгения Куликова
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