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20:36, 4 июля 2023Силовые структуры

Российский полицейский внес ложные сведения в восемь протоколов и пошел под суд

В Астрахани бывшего инспектора ДПС осудят за внесение ложных сведений в восемь протоколов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Астрахани бывшего инспектора ДПС осудят за служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Астраханской области.

По данным следствия, полицейский захотел улучшить показатели работы. Для этого в период с декабря 2021-го по июль 2022 года он выписал восемь протоколов, в которые внес ложные сведения о нарушении ПДД местным жителем. В реальности этот мужчина никаких правил не нарушал.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УМВД по региону и СКР. После этого инспектора задержали, вскоре его уволили из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудят инспектора ДПС, который регулярно брал взятки с водителей грузовиков.

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    Елизавета Новикова
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