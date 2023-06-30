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19:06, 30 июня 2023Силовые структуры

Инспектора ДПС осудят за получение взяток от водителей грузовиков

В Краснодаре осудят инспектора ДПС, который регулярно брал взятки с водителей грузовиков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Инспектор ДПС из Краснодара предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах получения взяток и четырех эпизодах служебного подлога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Вместе с ним по делу проходит его посредник. Фигуранты полностью признали вину.

По данным следствия, с марта по май 2022 года инспектор во время дежурства регулярно собирал взятки в размере от 30 до 100 тысяч рублей с водителей большегрузов. За это он обещал не привлекать их к административной ответственности. К примеру, так он поступал с теми, от кого чувствовал запах алкоголя.

Для получения взяток фигурант вовлекал в качестве посредника своего знакомого, который вместе с автомобилистами ездил к банкомату, забирал деньги и передавал ему. После этого инспектор иногда все равно составлял административные протоколы, но по другой статье, которая не предполагает лишения прав.

Посреднику также предъявили обвинение по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Теперь ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Ранее на Кубани двух инспекторов ДПС отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу.

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    Варвара Митина
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