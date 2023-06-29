Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:14, 29 июня 2023Силовые структуры

Двух российских гаишников отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу

На Кубани двух инспекторов ДПС отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу

Фото: Sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

Брюховецкий районный суд Краснодарского края осудил двух бывших инспекторов ДПС Сергея Кудрявцева и Александра Чумака за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.

Также Кудрявцева обвиняли в принуждении к сексу. В результате он получил пять лет исправительной колонии общего режима, а Чумак — четыре года и шесть месяцев. Мужчины также должны выплатить по 450 тысяч рублей штрафа.

По данным следствия, в августе 2021 год подсудимые патрулировали улицы и на одной из них заметили кроссовый мотоцикл, которым управлял подросток. Он сразу же скрылся в доме, а гаишники последовали за ним.

В результате из дома вышел папа мальчика и начал беседовать с сотрудниками ДПС. В этом время к дому подъехала мама несовершеннолетнего, которая также нарушила правила дорожного движения — повернула налево, хотя разметка запрещала это делать. Таким образом силовики выявили сразу два факта административного правонарушения.

Полицейские предложили отцу семейства решить этот вопрос без лишней бумажной волокиты и привлечения женщины и подростка к ответственности, потребовав взамен 20 тысяч рублей. Мужчина согласился дать им взятку в размере 15 тысяч рублей.

В этот же день Кудрявцев склонил мать мальчика к сексу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

    Sierra Space создаст новую версию космического корабля Dream Chaser

    МАГАТЭ высказалось о ситуации на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

    Женщина провела отпуск на известном курорте и внезапно стала героиней секс-видео

    Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского

    Победитель «Фабрики звезд» рассказал о травле в интернете

    Украина подала иск против Ирана

    Двух российских гаишников отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу

    В Россию привезли обновленную Honda

    Россия займется добычей металла в Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости