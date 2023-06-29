Двух российских гаишников отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу

На Кубани двух инспекторов ДПС отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу

Брюховецкий районный суд Краснодарского края осудил двух бывших инспекторов ДПС Сергея Кудрявцева и Александра Чумака за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.

Также Кудрявцева обвиняли в принуждении к сексу. В результате он получил пять лет исправительной колонии общего режима, а Чумак — четыре года и шесть месяцев. Мужчины также должны выплатить по 450 тысяч рублей штрафа.

По данным следствия, в августе 2021 год подсудимые патрулировали улицы и на одной из них заметили кроссовый мотоцикл, которым управлял подросток. Он сразу же скрылся в доме, а гаишники последовали за ним.

В результате из дома вышел папа мальчика и начал беседовать с сотрудниками ДПС. В этом время к дому подъехала мама несовершеннолетнего, которая также нарушила правила дорожного движения — повернула налево, хотя разметка запрещала это делать. Таким образом силовики выявили сразу два факта административного правонарушения.

Полицейские предложили отцу семейства решить этот вопрос без лишней бумажной волокиты и привлечения женщины и подростка к ответственности, потребовав взамен 20 тысяч рублей. Мужчина согласился дать им взятку в размере 15 тысяч рублей.

В этот же день Кудрявцев склонил мать мальчика к сексу.