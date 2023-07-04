Появились подробности отравления россиян мясом медведя

Отравившихся медвежатиной жителей забайкальского поселка Куанда угостили приезжие охотники

Зараженным мясом жителей поселка Куанда Забайкальского края, где 11 человек отравились медвежатиной, угостили приезжие охотники. Такими подробностями поделилась местная жительница Виктория. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Вообще медвежатину у нас едят нечасто. Раньше случаев отравления этим мясом даже не было», — рассказала россиянка.

Информация о первых случаях отравления в поселке Куанда появилась 3 июля. Сообщалось, что недомогание почувствовали девять местных жителей. Шестерым потребовалась госпитализация. Позже Минздрав заявил, что число пострадавших увеличилось до 11.

По данным Роспотребнадзора, у четырех человек выявлен трихинеллез. Это острое лихорадочное заболевание, вызываемое мелкими круглыми червями.