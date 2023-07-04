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12:33, 4 июля 2023Россия

Появились подробности отравления россиян мясом медведя

Отравившихся медвежатиной жителей забайкальского поселка Куанда угостили приезжие охотники

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Зараженным мясом жителей поселка Куанда Забайкальского края, где 11 человек отравились медвежатиной, угостили приезжие охотники. Такими подробностями поделилась местная жительница Виктория. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Вообще медвежатину у нас едят нечасто. Раньше случаев отравления этим мясом даже не было», — рассказала россиянка.

Информация о первых случаях отравления в поселке Куанда появилась 3 июля. Сообщалось, что недомогание почувствовали девять местных жителей. Шестерым потребовалась госпитализация. Позже Минздрав заявил, что число пострадавших увеличилось до 11.

По данным Роспотребнадзора, у четырех человек выявлен трихинеллез. Это острое лихорадочное заболевание, вызываемое мелкими круглыми червями.

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    Евгения Куликова
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