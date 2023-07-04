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10:14, 4 июля 2023Россия

Установлен диагноз у 11 отравившихся мясом медведя россиян

Роспотребнадзор назвал причиной отравления мясом медведя 11 россиян трихинеллез

Фото: Zdenek Machacek / Unsplash

Причина отравления 11 россиян, попробовавших мясо медведя, — паразитарное заболевание трихинеллез. Об этом диагнозе сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как рассказали в службе, в регионе проводится подворовый обход — специалисты управления Роспотребнадзора по региону пытаются установить, кто еще мог употреблять зараженное мясо.

Что такое трихинеллез

Трихинеллез – паразитарное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении – кишечными расстройствами, развитием осложнений.

«За жителями поселка без клинических проявлений заболевания, употреблявшими зараженное мясо, установлено медицинское наблюдение. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обращается к населению с просьбой не скрывать факт употребления мяса медведя, добытого в ст. Куанда Каларского района, и обращаться за медицинской помощью», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что после употребления мяса медведя госпитализация потребовалась шестерым россиянам, еще трое остаются дома. Пострадавших было решено доставить в столицу Забайкальского края — Читу.

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    Марк Леонов
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