Полицейский тайком снял на видео раздевающуюся женщину

Metro: в Великобритании полицейского приговорили к году тюрьмы за съемку женщины в душе

Полицейский в британском городе Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, тайком организовал съемку на видео женщины, которая раздевалась перед душем. Об этом сообщает Metro.

10 июня 2021 года 30-летний офицер транспортной полиции Киран Болл разместил свой iPad на подоконнике ванной комнаты частного дома и снимал женщину в течение почти шести минут, пока потерпевшая не заметила устройство. Британка подала заявление в полицию.

Суд признал полицейского виновным в вуайеризме и приговорил его к году тюрьмы. Кроме того, ему запретили вступать в контакт с потерпевшей и приближаться к ней на расстояние менее ста метров. В течение следующих десяти лет он будет числиться в реестре сексуальных преступников.

После приговора Болл был уволен. Руководство полиции заявило, что его действия были грубым нарушением служебной дисциплины.

Ранее сообщалось, что молодежный пастор из американского города Ландрам, штат Южная Каролина, снимал на видео девочек в церковной ванной комнате, попался и был арестован. Ему предъявили обвинение в вуайеризме.

