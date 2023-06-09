Пастор снимал на видео девочек в церковной ванной комнате и попался

WCSC-TV: в США арестовали пастора за съемку видео с девочками в ванной

Молодежный пастор из американского города Ландрам, штат Южная Каролина, снимал на видео девочек в церковной ванной комнате, попался и был арестован. Об этом сообщает WCSC-TV.

Вечером 27 мая местная жительница принимала душ в доме своей матери и заметила свет за окном ванной. Она вышла на улицу и увидела 35-летнего пастора Дэниела Келлана Мейфилда. Мужчина стоял во дворе в одиночестве. После беседы с полицией пастор признался, что снимал мывшуюся в душе женщину на видео. Ему предъявили обвинение в вуайеризме.

В ходе дальнейшего расследования полицейские установили, что американец, предположительно, осуществлял съемку нескольких девочек в ванной комнате баптистской церкви, где служил. На данный момент они установили личности шести потерпевших, которым по 14 и больше лет. Священнику предъявлено пять обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и одно обвинение в вуайеризме. В возможности выйти под залог ему отказали.

По данным полиции, мужчина действовал самостоятельно и никто в церкви не знал о его преступлениях. Руководство церкви подтвердило, что Мейфилд работал в качестве студенческого пастора в Ландраме с 2016 года. Он был уволен в день ареста.

Ранее сообщалось, что в США миссионера из штата Висконсин арестовали за совращение ребенка с другого континента. Мужчина просил ребенка присылать ему видео порнографического характера в обмен на денежное вознаграждение.

