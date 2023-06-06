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07:00, 6 июня 2023Из жизни

Священника арестовали за онлайн-растление ребенка с другого континента

WFRV-TV: миссионера из США обвинили в растлении мальчика с другого континента

Фото: Shalone Cason / Unsplash

В США миссионера из штата Висконсин арестовали за совращение ребенка с другого континента. Об этом сообщает WFRV-TV.

Уголовное дело о растлении несовершеннолетнего возбудили против 40-летнего священника Кори Хертеля из города Грин-Бей. Его обвинили в попытками создания детской порнографии и отправке непристойных изображений мальчику из Венесуэлы. Согласно данным следователей, Хертель познакомился с мальчиком во время миссионерской работы в Южной Америке и поддерживал с ним контакт онлайн после своего возвращения в США. Хертель просил ребенка присылать ему видео порнографического характера в обмен на денежное вознаграждение. Он также сам присылал ребенку изображения своих гениталий.

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Попытка создания детской порнографии в США карается тюремным заключением в федеральной колонии сроком от 15 до 30 лет. При этом отправка непристойных материалов карается тюремным сроком до 10 лет. Независимо от окончательного приговора Хертеля зарегистрируют в базе секс-преступников. Дело расследуют сотрудники ФБР совместно с полицией города Грин-Бей.

Ранее сообщалось о пасторе из штата Теннесси, который воспользовался церковным Wi-Fi для публикации в интернете детской порнографии. Мужчину арестовали и лишили сана.

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    Алиса Дмитриева
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