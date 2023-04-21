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07:00, 21 апреля 2023Из жизни

Священник загрузил детскую порнографию через церковный Wi-Fi и попал под суд

WSMV: пастора в США уволили из церкви за публикацию изображений насилия над детьми

Фото: Doidam 10 / Shutterstock / Fotodom

В США пастор из округа Уильямсон, штат Теннесси, воспользовался церковным Wi-Fi для публикации в интернете изображений сексуального насилия над детьми, был уволен из церкви и попал под суд. Об этом сообщает WSMV.

Расследование против 50-летнего Дэрила Хейеса началось в декабре 2022 года. Информация о том, что священник загрузил в сеть детскую порнографию, поступила от Национального центра по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей. Полицейские обыскали церковь Berry’s Chapel Church of Christ, где Хейес был старшим пастором, и его дом. Хотя детали обыска не обнародовали, Хейес был немедленно уволен из церкви.

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Адвокат церкви Кен Янг заявил, что приход культового учреждения осуждает сексуальную распущенность любого рода, особенно когда дело касается лидеров общины. Церковь будет продолжать сотрудничать с правоохранительными органами.

Хейеса обвинили по шести пунктам статьи о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В настоящее время детективы не считают, что в числе жертв с изображений, распространенных пастором, есть дети из округа.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона мужчина пытался устроиться в полицию, но попал за решетку после собеседования. Во время собеседования он проходил тест на полиграфе, в ходе которого признался в хранении детского порно.

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Алиса Дмитриева
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