Священник загрузил детскую порнографию через церковный Wi-Fi и попал под суд

WSMV: пастора в США уволили из церкви за публикацию изображений насилия над детьми

В США пастор из округа Уильямсон, штат Теннесси, воспользовался церковным Wi-Fi для публикации в интернете изображений сексуального насилия над детьми, был уволен из церкви и попал под суд. Об этом сообщает WSMV.

Расследование против 50-летнего Дэрила Хейеса началось в декабре 2022 года. Информация о том, что священник загрузил в сеть детскую порнографию, поступила от Национального центра по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей. Полицейские обыскали церковь Berry’s Chapel Church of Christ, где Хейес был старшим пастором, и его дом. Хотя детали обыска не обнародовали, Хейес был немедленно уволен из церкви.

Адвокат церкви Кен Янг заявил, что приход культового учреждения осуждает сексуальную распущенность любого рода, особенно когда дело касается лидеров общины. Церковь будет продолжать сотрудничать с правоохранительными органами.

Хейеса обвинили по шести пунктам статьи о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В настоящее время детективы не считают, что в числе жертв с изображений, распространенных пастором, есть дети из округа.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона мужчина пытался устроиться в полицию, но попал за решетку после собеседования. Во время собеседования он проходил тест на полиграфе, в ходе которого признался в хранении детского порно.

