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12:52, 4 июля 2023Бывший СССР

Киев посоветовал послу Грузии на Украине вернуться в Тбилиси

МИД Украины предложил послу Грузии Закарашвили вернуться в Тбилиси
СюжетПротесты на Украине

Кадр: ИА Report

Министерство иностранных дел Украины предложило послу Грузии в республике Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с правительством на тему поиска решений в ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Причиной такого решения стало ухудшение состояния Саакашвили, отбывающего тюремный срок.

«Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в МИД был вызван посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении украинского министерства.

В связи с этим, отмечают в МИД, послу Грузии предложили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с властями.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи принял участие в судебном заседании по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Осужденный политик продемонстрировал свою приобретенную худобу и обвинил грузинские власти в том, что он продолжает терять вес.

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    Алевтина Запольская
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