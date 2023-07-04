Прокуратура Чечни начала проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Прокуратура Чечни начала проверку по факту нападения на Милашину и Немова в Грозном

Прокуратура Чечни начала проверку из-за нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что прокурор Чечни Арсан Адаев взял под личный контроль проведение процессуальной проверки. В ведомстве также сообщили, что органами предварительного расследования проводятся проверочные действия в целях установления обстоятельств произошедшего, степени тяжести причиненного вреда, а также «изобличения причастных к содеянному лиц».

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Милашину и адвоката Немова стало известно ранее 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить. В результате пострадавших журналистку и адвоката госпитализировали.

Милашина и Немов прибыли в Чечню, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Суд, на который журналистка и адвокат не попали, приговорил Янгулбаеву к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество и применение насилия в отношении силовика.

