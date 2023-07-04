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06:00, 4 июля 2023Интернет и СМИ

Девушка придумала оригинальный способ мести издевавшейся над ней знакомой

Reddit: девушка отомстила издевавшейся над ней знакомой, пожаловавшись на нее в полицию

Фото: Josh Post / Unsplash

Пользовательница сайта Reddit придумала оригинальный способ мести знакомой, которая издевалась над ней во время учебы в школе. Девушка пожаловалась на обидчицу в полицию, обвинив ее в попытке навредить ей.

«В школе надо мной безжалостно издевались. Две девочки имели на меня зуб. Я была застенчивой, любила читать, не увлекалась популярными вещами, так что я была идеальным вариантом для них», — рассказала она.

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По словам девушки, в конце концов ей удалось отомстить одной из обидчиц. Она пришла в кафе-мороженое, где та работала, и попросила ее сделать мороженое без глютена и молока. «У меня аллергия, в том числе непереносимость глютена и молока», — объяснила рассказчица.

Авторша поста догадывалась, что знакомая может испортить десерт, и решила снять на видео, как ее обидчица делает мороженое. В итоге пользовательница записала на камеру, как сотрудница кафе добавляет в продукт ложку молока и вафли, содержащие глютен.

После этого девушка вызвала владельца кафе и показала ему записанный ролик. «Я сказала, что собираюсь подать заявление в полицию на сотрудницу кафе, потому что в моей стране знать об аллергии человека и при этом подавать ему продукт, на который у него аллергия, является преступлением», — написала она.

Пользовательница добавила, что в результате ее обидчицу уволили с работы. Также ей запретили работать в подобных местах.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как необычно отомстила парню, который обманул ее. Уточнялось, что возлюбленный скрыл от девушки подробности пропажи ее кота.

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    Олег Давыдов
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