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09:10, 4 июля 2023Из жизни

Мужчина потребовал развода в первую брачную ночь из-за отказа жены в близости

Daily Mail: муж потребовал развода через сутки после свадьбы из-за отказа жены в близости

Кадр: HotNights / Tiktok

Героиня австралийского радиошоу «Горячие ночи с Эбби Чатфилд» по имени Рэйчел рассказала, что развелась с мужем через две недели после свадьбы из-за отказа заняться с ним сексом в первую брачную ночь. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам женщины, в ночь после свадьбы она с мужем отправилась на прогулку. Когда молодожены вернулись в гостиничный номер, мужчина захотел заняться с Рэйчел сексом. Однако женщина отказала мужу в близости, так как очень сильно устала.

Мужчина разозлился на жену и через сутки потребовал развода. Спустя две недели супруги официально расторгли брак. Рэйчел признается, что произошедшее сильно ранило ее, и она с нетерпением ждала развода.

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Пользователи сети осудили бывшего мужа женщины, а некоторые заявили, что такие мужчины, как он, заслуживают одиночества. «Вы не обязаны заниматься сексом ни с кем без вашего желания, даже со своим мужем», — утверждает один человек. «Это абсолютное безумие. Что за кусок дерьма этот мужчина», — пишет другой.

Ранее сообщалось, что американка развелась с мужем после 18 лет брака, когда поняла, что он неизлечимо болен. Сейчас женщина получает много негативных комментариев о своей ситуации в социальных сетях.

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    Алиса Удовик
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