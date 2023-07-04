Женщина проболталась о порнокарьере сестры мужа и сорвала ее свадьбу

Женщина проболталась о порнокарьере сестры своего мужа и сорвала ее свадьбу

Участница форума Reddit рассказала, что случайно проболталась жениху золовки о ее порнокарьере и сорвала их свадьбу. Ее историю публикует Daily Mirror.

«Меня пригласили на вечеринку в честь помолвки сестры мужа. В какой-то момент я сказала (теперь уже бывшему) жениху золовки, что он большой молодец, ведь женится на ней, несмотря ее прошлую карьеру на Onlyfans с кучей безумных фанатов», — рассказала женщина.

Тут же выяснилось, что мужчина не знал об этом. Между женихом и невестой случился грандиозный скандал на глазах у гостей. В итоге последняя убежала в слезах, а родные и друзья «остались с челюстями, отвисшими до пола». «Муж попытался пойти за ней, но брат-близнец остановил его. Но сказал, что муж во всем виноват, потому что привел на вечеринку возмутителя спокойствия (то есть меня)», — написала автор поста.

В ответ она заявила, что деверь заступается за сестру, потому что «ему самому есть что скрывать». После этого на женщину и набросилась еще и свекровь. В итоге пара была вынуждена «сбежать от сумасшедшей семейки». Позже жених разорвал помолвку с золовкой и прекратил отношения.

Супруг женщины сначала был на стороне семьи, однако женщина сказала, что ничего бы не случилось, если бы его сестра была откровенна с женихом. Мужчина признал это, но все же попросил жену извиниться перед родственницей, на что та ответила отказом. Она также заявила в сообщении на Reddit, что золовка «происходит из семьи, где плохие поступки — обычное дело».

Автор поста спросила у пользователей Reddit, виновата ли она и правильно ли поступает, отказавшись извиняться. Многие осудили ее и не поверили, что она проболталась случайно. «Я на все сто уверен, что сделала это, чтобы создать конфликт. Единственное, о чем он сожалеет, — что ей тоже досталось», — написал один из них.

«Странно не рассказывать возлюбленному, что у тебя был профиль на Onlyfans, — заявил второй. — Но автор точно решила устроить скандал, чтобы разрушить их отношения».

«Автору хватает наглости рассуждать о плохих поступках в семье мужа после того, как она сама сознательно и намерено спровоцировала скандал на вечеринке», — заявил третий.

Ранее сообщалось, что женщина случайно раскрыла грязную сексуальную тайну двоюродного брата после ссоры с его женой. Оказалось, что мужчина был подписан на ее аккаунт на сайте для взрослых.