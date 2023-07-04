Ударившего полицейского обухом топора россиянина отправили в СИЗО

В Костромской области мужчина ударил участкового обухом топора по плечу и попал в СИЗО

Жителя Костромской области отправили в СИЗО за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление было совершено 2 июля в поселке Антропово. 51-летний мужчина нанес удар обухом топора по плечу участкового, который приехал по вызову на служебном автомобиле. В результате тот получил телесные повреждения.

Сейчас с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Правоохранители допрашивают свидетелей и выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО отца и сына осудят за оскорбление инспекторов ДПС и нападение на них.