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19:46, 4 июля 2023Силовые структуры

Ударившего полицейского обухом топора россиянина отправили в СИЗО

В Костромской области мужчина ударил участкового обухом топора по плечу и попал в СИЗО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жителя Костромской области отправили в СИЗО за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление было совершено 2 июля в поселке Антропово. 51-летний мужчина нанес удар обухом топора по плечу участкового, который приехал по вызову на служебном автомобиле. В результате тот получил телесные повреждения.

Сейчас с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Правоохранители допрашивают свидетелей и выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО отца и сына осудят за оскорбление инспекторов ДПС и нападение на них.

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    Владимир Шарапов
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