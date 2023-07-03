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17:42, 3 июля 2023Силовые структуры

Напавшие на российских полицейских отец и сын предстанут перед судом

В ЯНАО отца и сына осудят за оскорбление инспекторов ДПС и нападение на них

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В городе Муравленко отец и сын предстанут перед судом за оскорбление инспекторов ДПС и применение насилия в отношении них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По данным следствия, 25 мая во время патрулирования улиц полицейские заметили, что за рулем одного из автомобилей находится нетрезвый водитель. Правоохранители решили доставить 19-летнего россиянина на медосвидетельствование. На помощь молодому человеку приехал его отец. Он стал спорить с одним из инспекторов и ударил его по лицу. Когда мужчину попытались остановить, он стал при свидетелях оскорблять стражей порядка.

Желая помочь отцу, сын также вступил в конфликт с инспекторами и применил насилие к одному из них. В результате родственников задержали.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил шесть лет колонии.

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    Елизавета Новикова
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