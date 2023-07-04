Чехия и Словакия призвали обеспечить Киеву полную политическую поддержку

Чехия и Словакия призвали обеспечить Киеву полную поддержку в вопросе вступления в НАТО

Чехия и Словакия согласны с тем, что Украина на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе должна получить полную политическую поддержку, включая вопрос о перспективах вступления в альянс. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по окончании переговоров с находящимся с визитом в Праге премьером Словакии Людовитом Одором, передает ТАСС.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы Украина [на саммите НАТО в Вильнюсе] получила как можно более сильную политическую поддержку, включая выражение перспективы о ее будущем членстве в альянсе», — призвал политик.

По словам Фиалы, Прага и Братислава готовы и дальше поддерживать Киев и помогать в послевоенном восстановлении украинской территории. Премьер подчеркнул, что чешская сторона взяла шефство над реконструкцией Днепропетровской области, но готова распространить его и на другие районы.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что процесс вступления Украины в НАТО не сможет начаться в момент, когда происходит вооруженный конфликт, однако Киев должен получить гарантии, что процесс запустится одновременно с окончанием специальной военной операции. Павел убежден, что украинцы и сами понимают невозможность присоединения к альянсу в ближайшее время.