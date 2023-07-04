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11:31, 4 июля 2023Среда обитания

Ким Кардашьян не смогла построить «космический корабль»

The Sun: телезвезда Ким Кардашьян не смогла построить поместье в виде космического корабля

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян не смогла построить поместье в виде космического корабля прежде, чем истекло разрешение на строительство. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, разрешение перестало действовать 29 июня. Это второй раз, когда Кардашьян не смогла уложиться в срок. Впервые разрешение истекло в феврале 2022 года, после чего местные власти потребовали предоставить больше информации о пожарной безопасности будущего жилья.

Кардашьян хочет построить необычное поместье в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Здание будет находиться на участке, который звезда купила в 2021 году за шесть миллионов долларов. Согласно архитектурным планам, площадь объекта составит около 17 гектаров. На территории планируется поместить бассейн, спа-зону, фонтан, пруд, гараж и треугольное здание. Разработкой проекта занимается Тадао Андо.

Ранее пользователи сети раскритиковали интерьер дома Ким Кардашьян. Жилье телезвезды назвали пугающим и сравнили с домом маньяка.

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    Александра Качан
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