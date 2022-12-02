Пользователи сети раскритиковали интерьер дома Ким Кардашьян

Пользователи сети сравнили интерьер особняка Ким Кардашьян с домом убийцы

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян показала интерьер своего особняка и подверглась критике. Пользователи сети сравнили ее жилье с домом убийцы, передает New York Post.

Кардашьян опубликовала видео, в котором показала вид из окна ванной комнаты. В преддверии Рождества звезда украсила балкон высокими елями и гирляндами. Ким призналась, что делает это каждый год и считает результат волшебным.

Подписчики Кардашьян не согласились, оставив комментарии с критикой жилья. Многие отметили, что интерьер выглядит странно и даже пугающе. «Немного похоже на дом, в котором совершают убийства», — написал один из пользователей. «Мне было бы страшно жить в таком большом доме», — отметил другой подписчик.

В сентябре Ким Кардашьян анонсировала запуск собственной линейки товаров для дома. Речь идет об изделиях из бетона: мусорных корзинах, туалетном столике, коробке для салфеток, а также контейнере для ватных палочек и дисков. По словам бизнесвумен, при создании элементов интерьера она вдохновлялась предметами из натурального камня в ее особняке. Товары стали доступны для покупки в середине октября. Стоимость набора целиком составляет 355 долларов.