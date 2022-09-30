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Ким Кардашьян начнет продавать мусорные корзины

Page Six: Ким Кардашьян объявила о запуске линейки товаров для дома из бетона

Кадр: @kimkardashian

Ким Кардашьян анонсировала запуск линейки товаров и аксессуаров для дома под собственной маркой Skkn by Kim. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на соцсети звезды.

Ассортимент включает в себя пять предметов — мусорную корзину, туалетный столик, коробку для салфеток, а также контейнеры для ватных палочек и дисков. Их продажи начнутся 16 октября. Все предметы выполнены из бетона. Стоимость набора целиком составляет 355 долларов — около 20,4 тысячи рублей.

Кардашьян объявила, что при задумке товаров вдохновлялась предметами интерьера из натурального камня, найденными в ее собственном особняке. Она убеждена, что дома ее клиентов после покупки таких товаров станут более элегантными.

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Некоторые интернет-пользователи раскритиковали новую коллекцию. «Тюремная камера выглядит более привлекательно», — прокомментировал один из них пост о линейке в соцсетях. Другой отметил, что такие же товары и аксессуары, только в три раза дешевле, можно приобрести в магазине Zara Home.

Кроме производства и реализации товаров для дома, Кардашьян занимается продажей корректирующего белья, косметики, средств по уходу за кожей, а также игр для мобильных телефонов.

В сентябре стало известно, что выйти на рынок товаров для дома решил российский бренд Lime, занимающийся продажей одежды и аксессуаров. Владелец сети Дмитрий Хохлов подал заявку на регистрацию товарного знака Lime Home. В документах было указано, что бренд планирует в том числе поставлять осветительные приборы, товары для декора, посуду и кухонные принадлежности, а также текстильные изделия.

Полина Кислицына
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