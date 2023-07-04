Обновления Windows 11 замедлили ОС

Windows Latest: из-за обновлений Windows 11 скорость SSD-накопителей снизилась

Неизвестные ошибки в обновлениях Windows 11 стали причиной снижения производительности операционной системы. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам специалистов медиа, впервые на проблему обратили внимание еще в марте, когда Microsoft выпустила несколько накопительных обновлений. Судя по отзывам пользователей, апдейты резко снижают скорость некоторых твердотельных накопителей, что негативным образом влияет на производительность системы.

Журналисты издания выяснили, что проблемы с замедлением SSD появились у ряда пользователей после установки обновлений KB5027303, KB5027231, KB5026372, KB5025239 и KB5023778. Как правило, скорость снижается не во всех задачах, а только во время операций с файлами большого размера — например, при переносе документов с одного накопителя на другой или установке видеоигры.

Так, некоторые пользователи рассказали, что скорость передачи данных на SSD-накопителях снизилась с 7000 до 3000 мегабайт в секунду. В ряде случаев скорость упала до 1000 мегабайт в секунду.

В Microsoft еще не отреагировали на проблемы с твердотельными накопителями. По словам специалистов, временное решение неполадок заключается в удалении обновлений.

Ранее журналисты издания BetaNews обнаружили в новой версии ОС Windows 11 рекламу. По словам авторов медиа, рекламные баннеры появились в разделе с настройками системы.