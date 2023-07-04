Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Филадельфии

Fox News: полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в Филадельфии

Полиция задержала двух подозреваемых после произошедшей в понедельник, 3 июля, стрельбы на юго-западе Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации телеканала, при задержании один из подозреваемых сопротивления не оказывал. На 40-летнем мужчине был бронежилет, при нем нашли штурмовую винтовку, пистолет и патроны к ним. Второй задержанный открыл огонь по сотрудникам полиции.

В результате стрельбы 3 июля двое несовершеннолетних получили ранения.

Ранее стало известно, что в американском городе Мемфис раздались выстрелы во время интервью члена Демократической партии Иоланды Купер-Саттон. Услышав выстрелы, Купер-Саттон инстинктивно легла на землю. Комментируя случившееся, она отметила, что стрельба часто происходит на улицах города.