Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Филадельфии
Полиция задержала двух подозреваемых после произошедшей в понедельник, 3 июля, стрельбы на юго-западе Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По информации телеканала, при задержании один из подозреваемых сопротивления не оказывал. На 40-летнем мужчине был бронежилет, при нем нашли штурмовую винтовку, пистолет и патроны к ним. Второй задержанный открыл огонь по сотрудникам полиции.
В результате стрельбы 3 июля двое несовершеннолетних получили ранения.
Ранее стало известно, что в американском городе Мемфис раздались выстрелы во время интервью члена Демократической партии Иоланды Купер-Саттон. Услышав выстрелы, Купер-Саттон инстинктивно легла на землю. Комментируя случившееся, она отметила, что стрельба часто происходит на улицах города.