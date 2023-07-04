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16:52, 4 июля 2023Мир

Швейцария присоединится к европейской системе ПВО под эгидой Германии

В Минобороны Швейцарии заявили о планах присоединиться к системе ПВО European Sky Shield

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария присоединится к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield Initiative (ESSI) под эгидой Германии. Об этом сообщили в Минобороны конфедерации, передает ТАСС.

Отмечается, что глава швейцарского оборонного ведомства Виола Амхерд проведет встречу со своими коллегами из Австрии и Германии в Берне 6-7 июля. На повестке заседания министров будет подписание соглашения об участии Швейцарии в системе ESSI, инициатором создания которой выступил Берлин.

Кроме того, имеющие нейтральный статус Швейцария и Австрия «изложат свои условия нейтралитета в дополнительной декларации», указали в швейцарском министерстве. В ведомстве добавили, что участие Швейцарии в программе позволит «лучше координировать и, при необходимости, объединять проекты закупок ПВО в Европе» в рамках ESSI, к которой уже присоединились 17 европейских государств.

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что сближение Берна с НАТО угрожает отношениям с Москвой, которые традиционно были хорошими. Дипломат напомнил, что Москва с XIX века поддерживает становление суверенитета конфедерации и стала одним из гарантов ее нейтралитета.

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    Глеб Бажуткин
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