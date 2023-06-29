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18:52, 29 июня 2023Мир

Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

Посол России в Швейцарии указал, что сближение с НАТО угрожает отношениям Москвы и Берна
СюжетРоссия и НАТО:

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что сближение Берна с НАТО угрожает отношениям с Москвой, которые традиционно были хорошими. Слова посла цитирует ТАСС.

Гармонин указал, что Россия никогда не угрожала Швейцарии. Москва с XIX века поддерживает становление суверенитета конфедерации и стала одним из гарантов ее нейтралитета.

Поэтому сейчас у жителей Швейцарии не должно быть никаких сомнений в хорошем отношении со стороны России, считает посол. Но Гармонин отметил, что сближение с НАТО, «к чему ее подталкивают некоторые внешние и внутренние силы», может ухудшить отношения Москвы и Берна.

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Также он отметил профессионализм своих коллег из дипломатического ведомства в Берне. Гармонин напомнил про постоянные контакты, которые сохранились между российскими и швейцарскими дипломатами.

Ранее Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций. В Берне определились пока только с лицами, которые подпадают под новые ограничения.

При этом Швейцария отклонила заявку местной компании Ruag SА на продажу 96 танков Leopard 1А5 Украине через Германию. Эти боевые машины находятся в Италии и не эксплуатируются.

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    Александр Слабиев
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