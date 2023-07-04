Глава Минфина США провела встречу с послом Китая

Глава Минфина США Йеллен обсудила с послом КНР экономические вопросы перед визитом в Пекин

Глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен провела встречу с послом Китая в США Се Фэном. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

Встреча состоялась в преддверии поездки Йеллен в Пекин. Уточняется, что в ходе разговора глава Минфина затронула ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность Вашингтона, а также указала на важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

«Откровенная и продуктивная дискуссия подтвердила приверженность сохранению открытых линий связи и ответственному управлению двусторонними отношениями США и Китая », — говорится в сообщении.

В июне в Пекин прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США. Одной из главных тем, которая была затронута во время визита, стали президентские выборы на Тайване.