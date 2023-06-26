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00:43, 26 июня 2023Мир

В США назвали одну из главных тем переговоров во время визита Блинкена в Китай

WSJ: во время визита Блинкена в Китай стороны обсуждали президентские выборы на Тайване
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Одной из главных тем, которых коснулись во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, стали президентские выборы на Тайване. Они пройдут в январе следующего года, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Журналисты написали, что китайская сторона поинтересовалась у Блинкена, важен ли исход будущих выборов для Вашингтона. Также представители КНР узнали мнение госсекретаря США насчет кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лае Чинг-те.

В статье указывается, что Пекин высказал свои опасения относительно него, так как ДПП выступает за независимость Тайваня от Китая.

Энтони Блинкен повторил позицию администрации президента США о том, что Вашингтон будет беспристрастен во время выборов. Кроме того, Штаты не поддерживают никакое вмешательство в этот процесс, резюмировали журналисты.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США.

На следующий день госсекретарь на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с Китаем. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

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    Марина Совина
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