Челябинский рок-музыкант придумал рисунок для мерча группы Чайф

Челябинский музыкант Юрий Богатенков сделал рисунок для футболок из мерча группы «Чайф»

Челябинский рок-музыкант, лидер группы «Резиновый дедушка» Юрий Богатенков придумал рисунок для нового мерча группы «Чайф». Об этом пишет портал «Хорошие новости».

Изображение создано по мотивам известной песни «Ой-йо». Как объяснил его автор, по просьбе давнего друга, лидера «Чайфа» Владимира Шахрина, для будущих футболок он сделал около десяти рисунков, навеянных разными песнями команды.

«Я потихоньку рисовал весной, скидывал картинку за картинкой. Шахрин выбрал этот рисунок, довел до ума. Он мне не диктовал условия, это же не работа, просто по дружбе помогаю. Но все же намекнул: "Со зверюшками у тебя хорошо получается"», — рассказал Юрий Богатенков.

Так, в течение месяца челябинец занимался рисованием в нерабочее время. Он — сотрудник Государственного исторического музея Южного Урала, который недавно отметил 100-летний юбилей. Все наброски он выполнял гелевой ручкой, а их фотографии высылал другу.

К середине мая выбрали наиболее подходящий вариант, в июне футболка была готова и вышла в продажу. Мерч с рисунком Юрия Богатенкова можно приобрести в сообществе группы и на концертах «Чайфа».

В июне сообщалось, что во Дворце культуры города Назрань, Республика Ингушетия, прошла выставка детских рисунков, посвященная профилактике наркомании. В рамках мероприятия с детьми также была проведена профилактическая беседа, на которой обсуждались вред и последствия употребления наркотических средств.