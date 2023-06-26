В Ингушетии прошла посвященная профилактике наркомании выставка детских рисунков

В Ингушетии состоялась посвященная профилактике наркомании выставка детских рисунков

Во Дворце культуры города Назрань, Республика Ингушетия, прошла выставка детских рисунков, посвященная профилактике наркомании. Об этом сообщает «Ингушетия» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Ингушетии.

В мероприятии участие приняли учащиеся городской детской художественной школы. Они представили свою визуализацию темы «Мы против наркотиков!»

В рамках мероприятия с детьми также была проведена профилактическая беседа, на которой обсуждались вред и последствия употребления наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Нальчике, Кабардино-Балкария, на нескольких площадках прошел фестиваль в честь Дня молодежи. Так, например, в сквере имени Горького устроили спортивные мастер-классы по футболу, баскетболу, скейтбордингу, паркуру и воркауту.

