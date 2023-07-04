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22:04, 4 июля 2023Забота о себе

Супругам перечислили плюсы и минусы секса втроем

Сексолог Ирина Барбат предупредила, что секс втроем может разрушить отношения в паре

Фото: Twinsterphoto / Shutterstock / Fotodom

Желание укрепить отношения при помощи секса втроем может их разрушить, сообщила сексолог Ирина Барбат. Другие плюсы и минусы такой практики она перечислила в беседе с Life.

По словам Барбат, состоящие в длительных отношениях люди нередко решаются на секс втроем из желания разнообразить свою интимную жизнь или укрепить отношения. Подобные эксперименты, по ее словам, действительно могут помочь сделать секс в паре пикантнее и испытать новые ощущения.

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В то же время Барбат предупредила, что спасти отношения при помощи секса втроем вряд ли получится. Более того, эффект может быть обратным ожидаемому, особенно если один из супругов соглашается лишь из желания угодить своему избраннику или избраннице. Кроме того, если один из партнеров окажется психологически не готов пригласить в спальню третьего человека, это может спровоцировать у него ревность, претензии и упреки, подчеркнула сексолог.

Еще одна потенциальная опасность секса втроем заключается в том, что такой вид полового акта может превратиться в зависимость, добавила Барбат.

Такой вид полового акта относят к сильным возбуждающим сценариям. И его частое использование может привести к тому, что иные варианты интима перестанут привлекать и доставлять удовольствие. И чтобы получить сексуальную разрядку, нужно будет постоянно обращаться к помощи третьей стороны

Ирина Барбатсексолог

Также сексолог напомнила, что перед началом экспериментов в спальне супруги должны позаботиться о собственной безопасности. Им необходимо убедиться, что третий партнер «чист» от венерических и других инфекционных заболеваний.

Ранее ученые нашли неожиданный способ повысить интерес к сексу у мужчин и женщин. Согласно результатам их исследования, один или два бокала красного вина оказывают положительное влияние на интимное здоровье и либидо представителей обоих полов.

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    Наталья Обрядина
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