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07:01, 4 июля 2023Забота о себе

Назван неожиданный способ повысить интерес к сексу у мужчин и женщин

Daily Mail: ученые установили, что бокал красного вина повышает либидо мужчин и женщин

Фото: gaspar zaldo / Unsplash

Ученые установили положительное влияние красного вина на интимное здоровье и либидо мужчин и женщин. На неожиданный способ повысить интерес к сексу обратило внимание издание Daily Mail.

Согласно результатам исследований, опубликованным в медицинском журнале Journal for Clinical Medicine, один или два бокала красного вина в день снижают риск развития проблем с потенцией у мужчин и могут повысить интерес к сексу у женщин. По мнению ученых, этому способствуют содержащиеся в этом напитке соединения растительного происхождения, которые улучшают кровоток, повышают уровень тестостерона и стимулируют половые органы.

Специалисты назвали движущей силой «сексуального эффекта вина» полифенолы, которые воздействуют на организм как антиоксиданты и предотвращают повреждение и разрушение клеток организма в результате окислительного стресса. По мнению ученых, эти вещества улучшают здоровье сосудов, благодаря чему увеличивается приток крови к половому члену. Кроме того, красное вино может повышать уровень тестостерона в крови — основного гормона, ответственного за сексуальное влечение и фертильность представителей обоих полов.

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Также результаты исследования показали, что женщины, которые употребляли красное вино в умеренном количестве, отличались более высоким уровнем либидо, чем те, кто выпивал менее одного бокала в день.

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    Наталья Обрядина
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